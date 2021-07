Bruno Xadas diz que regresso ao Marítimo o faz "voltar a ser feliz"

O médio português Bruno Xadas disse esta terça-feira que a decisão de regressar ao Marítimo, da Liga Bwin, foi tomada para "voltar a ser feliz", em declarações prestadas à televisão do clube.

"Foi uma decisão tomada para voltar a ser feliz", afirmou Xadas, que passou pelo emblema madeirense na segunda parte da temporada 2019/2020.

Sobre a "curta, mas feliz, passagem" pelo Marítimo, o atleta de 23 anos lembrou o momento em que voltou a jogar e a forma como foi acarinhado pelos adeptos e por toda a estrutura do clube insular.

Sobre o novo plantel 'verde rubro', Bruno Xadas descreve-o como um "grupo recheado de humildade e muito talento".

"Podem esperar muito trabalho, determinação e ambição de ajudar o clube a atingir os objetivos coletivos, mas também tenho objetivos individuais", ressalvou o atleta internacional pelas camadas jovens portuguesas.

O Marítimo disputa, na quinta-feira, o terceiro teste da pré-temporada, defrontando o Vizela às 17:30, no Estádio Municipal de Lousada.

Os dois primeiros testes foram superados com nota positiva, com uma vitória por 2-1 frente à equipa B insular e a última diante do Sporting de Braga B, por 3-0.