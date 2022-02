Bruno Xadas: «Jogámos muito bem contra o campeão nacional»

Bruno Xadas foi o autor do golo que valeu o empate (1-1) ao Marítimo na receção ao Sporting e, no final do encontro, destacou a exibição da formação madeirense."Parabenizar o Marítimo pelo jogo que fizemos. Jogámos muito bem contra o campeão nacional, uma boa equipa, soubemos sofrer, correu bem, ganhámos um ponto e fico feliz por mim e pela equipa. Foi uma 1ª parte muito bem disputada, infelizmente o segundo golo foi anulado, mas nunca desistimos e corremos atrás das oportunidades. Ficou 1-1 mas tentámos sempre a vitória", frisou o médio dos insulares, que esta época já tinha marcado um golo (e que golo) ao FC Porto."Talhado para marcar aos grandes? Penso que sim", afirmou, antes de abordar um possível apuramento do conjunto orientado por Vasco Seabra para as competições europeias: "Vamos indo jogo a jogo. O nosso objetivo é ganhar o maior número de jogos possíveis e no fim fazemos as contas."