Carlos Pereira assume 10 compromissos

Carlos Pereira apresentou esta sexta-feira, junto ao Estádio do Marítimo, nos Barreiros, a sua lista candidata às eleições do clube no próximo dia 22. De realçar a entrada de dois nomes (Rodolfo Ferreira e Jorge Eduardo Freitas) numa lista em que praticamente todos os órgãos sociais são reconduzidos, mantendo-se Luís Miguel de Sousa na presidência da Assembleia Geral e Rui Adriano no Conselho Fiscal.

No seu discurso perante as dezenas de adeptos e sócios que marcaram presença, Carlos Pereira apresentou dez compromissos para os próximos quatro anos. "A minha Direção tudo fará para concretizar os 10 compromissos assumidos, colocando ênfase, em função dos sinais dados pelos sócios, na equipa de futebol profissional, no reforço da sua estrutura e ainda na ligação ao adepto que beneficiará de várias iniciativas", apontou.

O relacionamento com os adeptos terá, garantiu, um capítulo especial. "Não estamos a falar somente de claques com as quais, manifestamente, não existe a relação desejável. Tentaremos, neste caso, inverter o curso dos acontecimentos, estabelecendo protocolos. Com direitos, mas também com deveres e nos termos permitidos pela legislação. Estamos já a trabalhar nesse sentido e, se tivermos essa possibilidade, apresentaremos propostas concretas e interlocutores perfeitamente definidos de todos os quadrantes", referiu, notando que "se é o Marítimo o elo que nos une, estou certo de que é suficientemente forte para que consigamos alcançar um entendimento".

Carlos Pereira, líder do clube desde 1997, enalteceu a solidez financeira do clube -- com ativos de 96 milhões de euros -- e deixou algumas farpas. " A Democracia, como sabem, dá espaço a todos, mesmo àqueles que se apresentam numa espécie de fuga para a frente, aos que desconhecem a realidade do clube e as suas contas e que se apresentam com propostas populistas, mas vazias de conteúdo, ou aqueles defendem projetos totalmente opostos aos princípios e valores que são a base de qualquer instituição".

Os fundos de investimento, reafirmou, não é um caminho a seguir pela sua direção. "A situação financeira do clube é estável e sólida e todas as necessidades de tesouraria e liquidez são resolvidas com receitas próprias e financiamento bancário a taxas de juro de mercado. Insisto: rejeitamos hipotecar o futuro para financiar o consumo do presente, minando e amputando até a margem de manobra de quem nos suceder!", assumiu.