Carlos Pereira despede-se do Marítimo: «Consciência absolutamente tranquila»

É esta sexta-feira que Rui Fontes tomará posse como novo presidente do Marítimo, sucedendo a Carlos Pereira. Ora, o líder da direção cessante emitiu uma mensagem no site oficial do clube do Funchal para se despedir dos sócios e adeptos dos verderrubros.





"Soubemos ultrapassar uma fase inicial de grandes dificuldades e conjugar, durante o percurso, condições que nos permitem, nesta altura, passar o testemunho deixando algo de substancial e que nos orgulha", começou por referir. "Sem falsas modéstias, acreditamos deixar uma boa base de trabalho sobre a qual o Marítimo poderá continuar a desenvolver-se e a afirmar a sua inquestionável relevância desportiva, social, educativa e, igualmente, económica", anotou.É por isso que Carlos Pereira garante que a direção termina o seu mandato "consciência absolutamente tranquila e com o sentimento de que cumpriu, na medida das suas competências e disponibilidade, o desígnio de engrandecer o Marítimo". O dirigente deixou ainda "votos dos maiores sucessos" aos órgãos sociais recentemente eleitos."Caros Maritimistas,Como é do vosso conhecimento, os atuais órgãos sociais do clube cessam formalmente funções no próximo dia 5 de novembro com a tomada de posse da lista vencedora nas eleições do passado dia 22 de outubro.Um longo caminho, que agora termina, foi percorrido desde julho de 1997. Com o inestimável contributo de valorosos maritimistas e imbuídos da capacidade de luta que carateriza os ilhéus e muitos dos nossos antecessores, soubemos ultrapassar uma fase inicial de grandes dificuldades e conjugar, durante o percurso, condições que nos permitem, nesta altura, passar o testemunho deixando algo de substancial e que nos orgulha.Alcançámos estabilidade económica e financeira, temos um colégio, uma fundação, um estádio, um complexo desportivo, diversas modalidades, êxitos desportivos e muitos atletas e famílias ao nosso redor, o que configura um património desportivo, humano e material ímpar e invejável. Sem falsas modéstias, acreditamos deixar uma boa base de trabalho sobre a qual o Marítimo poderá continuar a desenvolver-se e a afirmar a sua inquestionável relevância desportiva, social, educativa e, igualmente, económica.Neste contexto, reconhecendo que há oportunidades de melhoria, a ainda atual direção, da qual sou aqui porta voz, terminará o seu mandato de consciência absolutamente tranquila e com o sentimento de que cumpriu, na medida das suas competências e disponibilidade, o desígnio de engrandecer o Marítimo.Contudo, aqui chegados, importa também dizer o seguinte: o legado que julgamos deixar para o futuro é uma realização conjunta de muitas pessoas e organizações. Até mesmo dos nossos competidores. Consequentemente, os méritos inerentes têm de ser distribuídos bem para além dos membros dos órgãos sociais cessantes. Parceiros, sponsors, colaboradores, diretores de modalidades, treinadores, atletas, pais e adeptos são, sem dúvida, os maiores responsáveis por aquilo que se alcançou. Participaram no processo, desafiaram-nos permanentemente e obrigaram-nos sucessivamente a fazer mais e melhor em prol do Marítimo. Por isso, a todos eles, que acompanharam e ajudaram nesta longa jornada de 24 anos, o meu penhorado agradecimento.Finalmente, uma palavra para aqueles que nos sucedem nos órgãos sociais no clube e SAD: faço votos dos maiores sucessos. Estou certo de que rapidamente os alcançarão em benefício daquilo que nos une, o Marítimo. Continuarei a torcer por essa enorme causa, com a firme convicção de que seremos sempre, e cada vez mais, o Maior das Ilhas e um dos Grandes de Portugal.Bem hajam.Viva o Marítimo!Carlos Pereira"