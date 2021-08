Carlos Pereira e a "azia" de Conceição: «Quando ganhámos nas Antas o relvado estava bom ou mau?»

Carlos Pereira respondeu a Sérgio Conceição, que ontem criticou o relvado do Estádio dos Barreiros depois do empate do FC Porto com o Marítimo. O presidente da formação insular, em declarações à TSF, fala em "azia" e em "mau perder" por parte do treinador dos dragões.





"Não sabe perder. Já foi assim no ano passado quando fomos ganhar às Antas, a culpa foi de alguém menos dele", referiu Carlos Pereira, referindo-se depois a Conceição como um "treinador que já nos habituou com a sua azia". "Aquela grande discussão com o Luís Gonçalves; o soco que ele dá no banco... Quando era treinador do Sp. Braga deu uma bofetada no nosso secretário técnico. Já nos habituou a tantas coisas que não abonam a seu favor... Em relação ao relvado, posso também questionar quando fomos ganhar às Antas no ano passado, o relvado estava bom ou mau? É fácil atribuir a culpa aos outros sem assumir ele próprio a sua responsabilidade. Nos anos em que perdeu cá a culpa era sempre de alguém menos dele."Sobre o relvado, o líder do Marítimo admite que não estava nas melhores condições, mas culpa as altas temperaturas. "Nunca a Região teve 30 e tal graus como tem tido por estes dias, nunca tivemos aquele efeito de estufa dentro do estádio, que chegou aos 44 graus. É calor a mais para um relvado", explica.