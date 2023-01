Carlos Pereira ouvido no TAD

O ex-presidente Carlos Pereira foi ouvido no Tribunal Arbitral do Desporto (TAD), testemunhando a favor do Marítimo num processo relativo à transferência de Fransérgio do Sp. Braga para o Bordéus, em 2021/22. Recorde-se que, na altura da venda do brasileiro para os bracarenses, os madeirenses ficaram com 25% dos direitos desportivos. Os minhotos encaixaram 5 milhões de euros com a venda de Fransérgio ao emblema francês, tendo então de pagar ao Marítimo cerca de 800 mil euros, que nunca foram liquidados.

Carlos Pereira avançou então com uma queixa reclamando essa dívida, ainda quando estava na direção dos destinos dos maritimistas.