Carlos Pereira recandidato

Carlos Pereira anunciou esta segunda-feira que vai concorrer de novo às eleições do Marítimo, naquele que será provavelmente o seu último mandato.





"Depois de uma reunião dos órgãos sociais, decidimos todos manifestar a vontade de continuar. É também essa a minha vontade para provavelmente fazer um último mandato e tentar resolver todos os problemas que o Marítimo ainda tem", revelou, à margem das comemorações dos 111 anos do Marítimo, onde não se mostrou preocupado com a possível candidatura do antigo presidente Rui Fontes.Pereira revelou ainda que decidiu manter-se à frente dos destinos do Madeira Andebol SAD.