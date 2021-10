Carlos Pereira rejeita fundos na SAD do Marítimo

Carlos Pereira apresenta sexta-feira, nos Barreiros, a lista e programa de recandidatura às eleições do Marítimo e reafirma que, se ganhar, será o último mandato. À RTP Madeira revelou que pretende a revisão estatutária, a conclusão do estádio, o lançamento da academia e a criação de um museu interativo. Rejeitando guerras com Rui Fontes, Pereira garantiu, porém, que é contra a entrada de fundos de investimento na SAD. “É uma panela sem tampa. Há muita procura mas a juros elevadíssimos. Recusei todos, rejeitando hipotecar receitas futuras.”