Carlos Pereira: «Vamos ver se têm varinha mágica»

Carlos Pereira garantiu ontem que vai renunciar aos cargos de presidente da Marítimo SAD (tinha mandato até fevereiro de 2022) e das restantes SGPS do universo do clube – incluíndo a equipa de andebol masculino do Madeira SAD – assegurando deste modo uma transição pacífica para o novo presidente, Rui Fontes. A tomada de posse deste pode ser no dia 4 de novembro.

“Já transmiti ao presidente da Assembleia Geral que vou fazer o ‘corte’ contabilístico no dia 31 e que, com a minha renúncia, será preciso marcar eleições para a SAD. Mas a lista vencedora pode perfeitamente, de forma informal, acompanhar de imediato o departamento de futebol. Não há nenhum entrave da minha parte”, salientou Carlos Pereira.

Sem surpresa

O dirigente não se mostrou surpreendido com o desfecho do ato eleitoral. “Era pior se tivesse ido parar à cama do hospital, como já fui três vezes! Não fiquei surpreendido porque senti que as pessoas estavam desgostosas com os resultados desportivos. Não reclamaram do meu trabalho, mas dos resultados dos últimos três anos. Foi uma opção que tomámos: património sim, descer não. Vamos ver se alguém traz uma varinha mágica e seguir o caminho do passado, cuja opção foi o futebol profissional. É uma forma de gerir de cada um. Tenho uma pancada pelo património, ecletismo e ter sempre o futebol na 1ª Liga. Nunca descemos!”, concluiu.

Vistoria da Liga chumba relvado

A Comissão Técnica de Vistorias da Liga voltou a inspecionar ontem o relvado dos Barreiros, mas ainda não foi desta que o tapete recebeu luz verde. Não obstante as semanas de tratamento – desde 1 de outubro a cargo da RED – o campo voltou a ser chumbado, pelo que se mantém a interdição por tempo indeterminado. O jogo de domingo, com o Gil Vicente, vai realizar-se no Estádio da Madeira, na Choupana. Entretanto, Joel foi reintegrado.