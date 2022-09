Catamo fez primeiro treino integral

A viver uma situação complicada fora das quatro linhas, com Rui Fontes a ser contestado pelo movimento "Salvar o Marítimo" e ocupando o último posto da Liga Bwin (0 pontos), o Marítimo prosseguiu esta quinta-feira a preparação com vista à receção do Casa Pia, na próxima segunda-feira, às 20h30.O treino decorreu no complexo desportivo maritimista, em Santo António, com o técnico João Henriques a ter boas notícias. Após alguns dias em trabalho condicionado, o extremo Geny Catamo e o defesa Matheus Costa já treinaram de forma integral, podendo mesmo vir a ser chamados para a receção aos casapianos. O ex-Sporting treinou pela primeira vez no clube madeirense, pois quando chegou ao Marítimo, já estava lesionado.No sentido inverso surgiu, o guarda-redes Miguel Silva que não treinou. O futebolista apresentou-se queixoso em termos musculares e sexta-feira irá ser reavaliado pelo departamento médico, sendo provável que faça algum exame clínico para apurar qual o seu problema físico.Sexta-feira, a equipa treina no complexo desportivo da Ribeira Brava, às 10 horas, à porta fechada.