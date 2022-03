China assume sonho europeu

A permanência é o principal objetivo do Marítimo, mas Fábio China reconhece que terminar no 6.º lugar seria épico. “Tivemos um início de época menos conseguido e seria fantástico se conseguíssemos, no fim, as provas europeias. Mas, primeiro, apontamos à permanência”, admitiu o lateral, pronto para “ajudar quando tiver oportunidade”, embora reconheça a regularidade de Vítor Costa.





Ainda sem Zainadine, Vasco Seabra não contou também com Beltrame, Vítor Costa, Diogo Mendes e Alipour (todos com problemas físicos).