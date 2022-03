Cláudio Winck de volta aos convocados

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Vasco Seabra, técnico do Marítimo, fez apenas uma alteração na convocatória para Moreira de Cónegos, deixando na Madeira o sueco Tim Soderstrom e chamando de novo Cláudio Winck.O brasileiro cumpriu castigo e volta aos disponíveis. Sem castigados nem lesionados, o Marítimo viaja sábado de manhã para o Porto, onde ainda treina, antes do jogo com os cónegos.Paulo Victor e Miguel Silva;Cláudio Winck, Matheus Costa, Zainadine, Leo Andrade, Fábio China e Vítor Costa;Rafik Guitane, Beltrame, Edgar Costa, Iván Rossi, Diogo Mendes, Bruno Xadas e Pelágio;André Vidigal, Alipour, Clésio, Henrique Rafael e Joel.