Cláudio Winck: «Espero ajudar o Marítimo a subir ainda mais»

O autor do golo com que o Marítimo bateu o Sp. Braga (0-1), Cláudio Winck, não escondeu a felicidade que sentia no fim do jogo.

“O esforço do grupo foi recompensado, nós temos trabalho muito forte e hoje fizemos um grnade jogo. Marcámos na hora certa, tive a felicidade de marcar e ajudar a equipa. No ano passado fiz mais assistências, este ano tenho conseguido mais golos. Estou feliz com a liberdade que tenho tido para chegar à frente. Espero fazer mais e ajudar o Marítimo a subir ainda mais. Temos pensado jogo a jogo e em subir ainda mais na tabela”, referiu à Sport TV.