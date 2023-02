Cláudio Winck: «Treino bastante penáltis»

O brasileiro Cláudio Winck foi decisivo na vitória do Marítimo sobre o Santa Clara, que permitiu aos madeirenses colocar a cabeça fora da linha de água, pela primeira vez esta época. O jogador marcou o seu 4.º golo na Liga Bwin, tornando-se assim no lateral com mais golos do campeonato."Graças a Deus, os golos têm saído e tenho conseguido ajudar a equipa", regozija-se Winck em declarações à sua assessoria de imprensa, ele que além do Santa Clara já tinha marcado ao FC Porto, Sporting e Chaves. Três desses golos foram de penálti, sinal da sua eficácia nesse capítulo. "Treino bastante penáltis e fico feliz por estar a acertar. Ser o responsável pelas marcações é muito importante para mim e para a minha carreira e agradeço a confiança dos meus companheiros e da equipa técnica. É gratificante, mas o mais importante é sempre a vitória do Marítimo. E é esse o foco: ajudar o Marítimo a vencer jogos e manter-se na 1.ª Liga", assinala Winck, que tem já 89 jogos com a camisola do clube e está a caminho do centenário.