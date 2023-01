Clésio rescinde contrato

O Marítimo acaba de anunciar a rescisão do contrato do moçambicano Clésio, um dos oito jogadores que fizeram parte da lista de dispensas do clube. O extremo de 28 anos é, assim, um jogador livre.

"A Marítimo da Madeira – Futebol, SAD – anuncia a rescisão, por mútuo acordo, com o jogador Clésio Baúque. O internacional moçambicano chegou ao Marítimo no início da temporada passada e sempre honrou o Leão do Almirante Reis. O Marítimo agradece a Clésio Baúque por toda a dedicação ao ideal verde-rubro e deseja as maiores felicidades a um profissional exemplar", pode ler-se no comunicado dos madeirenses.