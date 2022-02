Clésio testado na direita da defesa

Face à ausência de Winck (por castigo), Vasco Seabra continua à procura da melhor solução para travar o ataque do Sporting. No treino de ontem, o técnico verde-rubro apostou no moçambicano Clésio como lateral direito. O central Zainadine e o extremo André Vidigal são mais duas alternativas no plantel para essa posição. O sueco Soderstrom seria o substituto natural, mas parece não entrar nas contas do técnico. Por sua vez, Edgar Costa está recuperado de uma lesão muscular. O capitão tem realizado trabalho específico no início dos treinos, mas depois é integrado sem limitações.