Já está em marcha a obra de substituição do relvado do Estádio do Marítimo, nos Barreiros. A primeira fase, que decorre até quarta-feira, consiste na remoção do anterior tapete até uma altura de 30 centímetros.A obra está orçada em cerca de 500 mil euros e deverá estar concluída a tempo da nova temporada e do arranque da Liga 2022/23, a 7 de agosto.