Conselho de Disciplina mantém castigo a Vítor Costa

O Conselho de Disciplina (CD) da FPF considerou improcedente o recurso do Marítimo que pedia a despenalização de Vítor Costa, expulso de forma polémica no último jogo com o Casa Pia, num lance que resultou no penálti que deu a vitória aos visitantes. Segundo o acórdão, a que Record teve acesso, foi confirmada a decisão disciplinar por "prática de jogo violento e outros comportamentos graves", mantendo-se a sanção de 1 jogo e multa de 215 euros.

Diz o CD que a 'field of play doctrine' (doutrina de jogo, em tradução livre) tem aplicação no caso, "na medida em que os elementos da equipa de arbitragem vieram aos autos afirmar que percecionaram o lance em toda a sua extensão, ficando o Conselho de Disciplina 'fora de jogo'", pode ler-se. Por isso mesmo, considera o CD que "não pode o órgão decisório, nestas circunstâncias, decidir sobre a infração pela qual o jogador da Recorrente foi punido com a exibição de cartão vermelho. Não cabe ao Conselho de Disciplina rearbitrar o jogo depois de ele já ter terminado e, no caso, a sanção aplicada já foi a menor possível à luz da descrição feita pelo árbitro no seu Relatório".

Foi assim decidido que o vermelho a Vítor Costa deve-se a ser "culpado de conduta violenta", com este fundamento: "Depois de a bola não se encontrar jogável, o jogador 94A , com força excessiva, com os pitões da sua bota, atinge rosto do jogador número 3 adversário, abrindo-lhe uma ferida na zona superior do olho".