Contestação e buzinão antes do jogo com o Santa Clara

Continua muito tenso o ambiente no Marítimo, depois da derrota em Portimão e da contestação dos adeptos à equipa, quer ainda no Algarve quer à chegada à Madeira. O presidente Rui Fontes procura serenar os ânimos em momento delicado e hoje vai falar à ‘nação verde-rubra’ no programa do clube ‘Marítimo na TSF’.

Entretanto, um grupo de adeptos, criador de uma página nas redes sociais, quer mostrar o seu descontentamento para com a atuação da direção do clube e da SAD, convocando para o efeito um ‘buzinão’ para os Barreiros, uma hora antes do jogo de sábado com o Santa Clara. “É preciso um buzinão para acordar esta direção incompetente; para acordar esta equipa que não ganha a ninguém; e para mostrar a nossa força”, pode ler-se na publicação, que remata desta forma: “Não queremos mais isto.”

Entretanto, a equipa voltou ao trabalho, ainda sem Diogo Mendes, mas com Rafael Brito e Percy Liza no relvado.