Convocada AG para destituir a SAD

Está marcada para o próximo dia 10 de outubro, às 19 horas, uma Assembleia-Geral de accionistas da Marítimo SAD, cuja convocatória é bem clara: deliberar sobre a destituíção de todos os membros do Conselho de Administração. A convocatória é assinada por Rui Fontes, que além de líder do Marítimo clube, é também presidente da Assembleia Geral da SAD.O dirigente dá assim um passo concreto para afastar a SAD liderada por João Luís Martins, que tem ainda como administradores Luís Olim, Nelson Gouveia, Carlos Batista e Bruno Freitas, depois das divergências que vieram a público sobre a gestão do futebol profissional. Rui Fontes já assumiu que a melhor solução para o Marítimo era o líder do clube presidir igualmente à sociedade anónima desportiva.