Daniel Ramos pode voltar ao Marítimo

Daniel Ramos pode estar de regresso ao Marítimo. A saída de Vasco Seabra está iminente desde a derrota com o Portimonense, a quarta consecutiva em quatro jornadas da Liga Bwin, e o nome do técnico de 51 anos, que levou os madeirenses à Liga Europa em 2016/17, é apontado como forte possibilidade para tirar o Marítimo do fundo da tabela. À semelhança, de resto, do que sucedeu na sua primeira passagem pelo clube.Seja como for, Vasco Seabra ainda não acertou a sua saída, continuando para já a ser o treinador do Marítimo.