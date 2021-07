Diogo Mendes deixa Benfica e assina pelo Marítimo

Diogo Mendes é reforço do Marítimo. O contrato é válido por cinco temporadas.





O médio-defensivo de 23 anos, que disputou 31 jogos pela equipa B do Benfica, transferiu-se a título definitivo para os insulares.Diogo Mendes esteve 12 anos ao serviço dos encarnados, tendo começado por integrar o Centro de Formação e Treino de Faro, antes de passar por todos os escalões de formação do clube até chegar à equipa B das águias.Ao longo das quatro últimas épocas, o médio português totalizou 72 jogos no segundo escalão do futebol português.