Diogo Mendes e a receção ao Sp. Braga: «Vamos tentar praticar o nosso jogo e ganhar»

O futebolista Diogo Mendes, contratado pelos madeirenses ao Benfica, garantiu esta quarta-feira que o Marítimo "vai encarar todos os jogos para vencer" e que diante do Sporting de Braga "não será diferente".

O Marítimo dá o pontapé de saída na 1.ª Liga, em casa, diante do Sp. Braga, no sábado, às 20:30.

"Vamos encarar todos os jogos para ganhar e este não vai ser diferente. Vamos mostrar o nosso futebol, tentar praticar o nosso jogo e ganhar", frisou a oitava contratação de 12 oficializadas pelos verde rubros na fase inicial da época.

O médio defensivo, de 23 anos, garantiu que apesar do desaire na Taça da Liga - eliminação diante do Boavista, por 1-0 - ficou "bem patente quais os objetivos" para esta época, porque a equipa mostrou "querer ter bola e ser protagonista do jogo".

O encontro diante dos axadrezados ficou marcado pelo regresso dos adeptos aos estádios na Madeira, após um ano e quatro meses.

"Foi muito bom. Já não sentia esse ambiente há muito tempo, ainda mais um ambiente como o do Marítimo. Queremos continuar a ter este apoio nos próximos jogos", salientou.

O atleta português chega do Benfica, único clube que havia representado até então.

No escalão sénior atuou pela equipa B das águias e fez, igualmente, algumas participações nos sub-23, mas sublinha que Marítimo é um "passo em frente".

"Sempre vi o Marítimo com bons olhos, um grande clube, com uma grande história e, acho que foi um passo em frente que eu dei para a minha evolução enquanto jogador", afirmou Diogo Mendes, que vai estrear-se na 1.ª Liga ao serviço dos leões do Almirante Reis.

O jogador que atua no meio-campo destacou que o grupo "está a gostar das ideias" de Júlio Velázquez e que o foco está em "trabalhar para começar bem o campeonato".