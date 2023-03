Diogo Mendes e Geny Catamo com horas extra

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Em dia de folga do plantel do Marítimo, Diogo Mendes e Geny Catamo estiveram no relvado a fazer horas extra, em busca dos melhores índices físicos. O médio recupera de cirurgia ao joelho direito e o extremo, cedido pelo Sporting, de nova lesão muscular. Entretanto, além de Zainadine (Moçambique), também Percy Liza foi representar a sua seleção (Peru), pelo que falha esta semana de trabalho. José Gomes marcou treinos até sexta-feira, sempre na Ribeira Brava.