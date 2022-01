Diogo Mendes: «Estamos a atravessar um bom momento»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Após o triunfo do Marítimo sobre o Sp. Braga, Diogo Mendes deu ênfase à evolução que os insulares têm tido.

“Estamos a atravessar um bom momento, estamos confiantes e temos conseguido praticar o nosso futebol. Temos de continuar a trabalhar no máximo. O futebol tem estas coisas, desde que o míster chegou as coisas têm corrido bem. Sempre trabalhámos bem, mas acho que o míster veio ajudar a equipa. A nossa equipa tem qualidade, já provámos que sabemos ter bola. No entanto, já mostrámos que também sabemos sofrer e, nesses momentos, somos uma família”, referiu à Sport TV.