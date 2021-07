Diogo Mendes oficializado no Marítimo: «Grande orgulho representar esta grande nação»

O Marítimo apresentou oficialmente o mais recente reforço, o médio Diogo Mendes, que representava o Benfica B. E o novo jogador mostra-se pronto para agarrar a oportunidade.





"É um grande orgulho representar esta grande nação. Vim de um Benfica que ajudou na minha evolução e este é outro passo que dou para poder evoluir, como jogador e como pessoa. Conheço um bocadinho da história do clube, alguns jogadores que já faziam parte do plantel e outros que vieram este ano", salientou o jogador de 23 anos à Marítimo TV, definindo-se como "um lutador, que encara todos os desafios com força de vontade ao mais alto nível. De mim podem esperar sempre o máximo, pois dou tudo em campo e nunca desisto de nada".