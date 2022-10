Direção do Marítimo repudia críticas de Alberto João Jardim

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A direção do Marítimo repudiou as críticas de Alberto João Jardim. "Faltou à verdade quando assegura que o Marítimo vive de dinheiros públicos", argumentou, salientando que o Governo Regional apoia com 1,8 M€ num orçamento global de 10 M€ e o clube paga 4 M€ em impostos e Segurança Social.