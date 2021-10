Do "final surreal" à "imaturidade competitiva": Velázquez dá puxão de orelhas após derrota

Julio Velázquez deu um verdadeiro 'puxão de orelhas' aos jogadores do Marítimo após a derrota (1-2) em casa do Vitória de Guimarães, em jogo que marca o arranque da nona jornada da Liga Bwin.





"Tínhamos a intenção de ganhar o jogo, metemos gente com perfil ofensivo. Em alguns casos, como o Beltrame, ainda à procura de intensidade porque vinha de uma lesão. Tentamos que o jogo se desenrolasse mais no campo do adversário, mas não entramos bem e custou-nos progredir no campo", começou por dizer o técnico dos insulares, em declarações aos microfones da 'Sport TV'."Na primeira parte custou-nos chegar à baliza do adversário com sentido. Fomos mais agressivos na segunda parte, com bola e sem bola, mas estamos a falar de um adversário com muita qualidade. Sofremos um golo de bola parada, uma pancada importante, mas a equipa reagiu bem e conseguimos empatar aos 90. Depois, o final foi surrealista. As coisas não acontecem porque sim. A equipa trabalha bem, tem compromisso, mas falta-nos um pouco de maturidade competitiva. Sofremos o segundo golo por diferentes fatores. É de uma imaturidade competitiva absoluta sofrer o segundo golo logo depois de marcarmos. É uma pena para o clube, para os jogadores, para os adeptos temos de ser maduros, manter o equilíbrio emocional. Temos de nos levantar, como se diz no meu povo, amanhã sai o sol.""O ciclo não é positivo porque nos está a custar ganhar a vida. Sou honesto, gosto de analisar as coisas como são. O objetivo desta equipa é lutar para evitar a descida com outras oito ou nove equipas. Custa-nos muito ganhar jogos, conseguimos contra o Belenenses, que ainda não venceu. Há muitos interesses, por isso repete-se a ideia de que não ganhamos há muito tempo. Falo do Marítimo atual, a minha avó já teve 20 anos e agora tem 94", terminou.