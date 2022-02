Duas mudanças certas

O Marítimo realizou ontem, em Oliveira de Azeméis, o último treino antes do jogo com o Arouca, no qual Vasco Seabra procura o regresso às vitórias três jogos depois. Sem Zainadine e Diogo Mendes, dois habituais titulares, o técnico terá forçosamente de mudar o onze e, se no caso do central, Leo Andrade é a opção óbvia, par o médio há três opções: Iván Rossi, Pelágio ou André Teles, este novamente repescado da equipa B."Temos capacidade para sermos dominadores e competitivos, de forma a sairmos do jogo com os 3 pontos", considerou Seabra.O Marítimo formalizou a venda do extremo Milson aos russos do Nizhny Novgorod, depois de uma semana à experiência. O angolano despediu-se nas redes sociais. "O Marítimo foi uma grande escola e hoje considero-me melhor jogador", disse.