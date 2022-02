Edgar Costa lesiona-se e falha Estoril

Edgar Costa vai falhar o jogo com o Estoril devido a lesão. O capitão do Marítimo sofreu uma lesão muscular na coxa esquerda e é a única baixa de Vasco Seabra para sábado. Joel Tagueu, que cumpriu um jogo de suspensão, volta aos convocados, tal como Ricardinho, tendo saído o referido Edgar e o extremo Rúben Macedo, que entretanto rescindiu contrato e rumou ao Nacional, isto relativamente à última partida com o FC Porto.O Marítimo-Estoril realiza-se este sábado, no Estádio do Marítimo, às 15.30 horas.Paulo Victor e Miguel Silva;Cláudio Winck, Matheus Costa, Zainadine Junior, Fábio China, Leo Andrade e Victor Costa;Rafik Guitane, Stefano Beltrame, Iván Rossi, Diogo Mendes, Bruno Xadas e Pedro Pelágio;André Vidigal, Ali Alipour, Clésio, Ricardinho, Henrique e Joel Tagueu.