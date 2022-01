Edgar Costa: «Na segunda parte mostrámos o nosso valor»

Autor do único golo do Marítimo em casa do FC Porto, o capitão Edgar Costa assumiu a desilusão pela derrota na visita ao terreno dos dragões (2-1) . "Viemos com o objetivo de jogar bem e lutar pelo jogo. A primeira parte não foi aquilo que queríamos, mas na segunda mostrámos o nosso valor e que conseguimos jogar em qualquer campo", afirmou em declarações à Sport TV.Edgar Costa mostrou satisfação com a atitude dos seus companheiros de equipa apesar de o resultado não ter sido o desejado. "Eu e qualquer outro membro deste clube tem orgulho neste plantel. Lutámos ao máximo. Este é o Marítimo que nós queremos. Uma equipa que tem qualidade, um bom plantel e bom jogadores. Quero agradecer aos adeptos pelo apoio", referiu o defesa.