Edgar Costa, Rossi e Mosquera novidades para o Tondela

Edgar Costa, que cumpriu castigo, Iván Rossi e Moises Mosquera são as três novidades na lista de convocados de Vasco Seabra, técnico do Marítimo, para o jogo de domingo com o Tondela.Em relação à última jornada, saíram os castigados Matheus Costa e Pelágio, além de Ricardinho, que rescindiu contrato e vai voltar ao seu país. O italiano Beltrame continua lesionado.Miguel Silva e Paulo Victor;: Cláudio Winck, Moisés Mosquera, Zainadine, Fábio China, Léo Andrade e Vítor Costa;: Rafik Guitane, Edgar Costa, Iván Rossi, Diogo Mendes, Bruno Xadas, Miguel Sousa e André Teles;André Vidigal, Ali Alipour, Clésio, Henrique e Joel Tagueu.