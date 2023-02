Edgar Costa suspenso dois jogos

O Conselho de Disciplina da FPF teve mão pesada com Edgar Costa. O capitão do Marítimo já sabia que estaria um jogo de fora devido ao vermelho que viu na jornada passada frente ao Sp. Braga, mas o castigo foi a dobrar devido a palavras dirigidas à equipa de arbitragem após a expulsão: "É uma vergonha, vocês são uma vergonha, vai para o c..., é sempre a mesma m...!" O médio foi ainda multado com 2.142 euros.

Também ontem José Gomes ficou a conhecer o castigo de um jogo, já depois da conferência de imprensa de antevisão para o jogo de amanhã em Portimão, frente a uma equipa "bastante organizada". Ainda em relação à jornada passada, o técnico defendeu que "a conversa entre o VAR e o árbitro devia ser pública": "Quem não deve não teme!"