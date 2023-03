Estádio dos Barreiros vai esgotar

Pela primeira vez esta época, o Estádio do Marítimo vai ter lotação esgotada. Os 10.600 lugares estarão preenchidos, tal a procura pelos ingressos para o jogo com o Benfica. Recorde-se que o ‘caldeirão’ tem uma média de 7.930 espectadores esta época (75 por cento de ocupação) e a melhor ‘casa’ registou-se na receção ao Sp. Braga, com 9.937 adeptos . Em comunicado, os madeirenses informam que não serão permitidos adereços alusivos ao Benfica nos setores destinados aos sócios e adeptos do Marítimo. Entretanto, José Gomes afina as bolas paradas e prepara mexidas no onze, podendo recorrer a um sistema de três centrais com a inclusão de Mosquera.