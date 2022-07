Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Ex-treinador aprova contratação de Lucho Vega: «Tinha estilo brasileiro no remate...» Facundo Villalba trabalhou com o reforço maritimista nos escalões de formação do River Plate





• Foto: Nuno Abreu