Félix Correia e a manutenção do Marítimo: «Não acho que falte nada»

Félix Correia disse esta quarta-feira que "não falta nada" ao Marítimo para alcançar a manutenção na Liga Bwin, depois do resultado positivo com o Boavista, face ao qual marcou o primeiro golo, na estreia a titular.

"Não acho que falte nada. Faltava sim um resultado positivo, porque não é por falta de empenho, porque trabalhamos no máximo", apontou o extremo, que se encontra desde janeiro cedido aos madeirenses pelos italianos da Juventus até ao final da presente temporada.

No papel de anfitrião, o Marítimo venceu o Boavista na ronda transata, por 4-2, num jogo em que Félix Correia, no primeiro jogo a titular pela formação insular, teve um papel de destaque, ao assistir André Vidigal, num cruzamento milimétrico para o golo que desbloqueou o encontro, apontando ainda o primeiro da sua conta pessoal ainda no decorrer do primeiro tempo.

"Estou feliz, mas o importante eram os três pontos nesta fase difícil. Sabíamos que era um jogo importante para a nossa caminhada, mas estamos focados nas oito finais que temos pela frente", reforçou o avançado internacional pelas camadas jovens portuguesas, enfatizando que a titularidade veio contribuir com "mais confiança para o resto do campeonato".

Os 'verde rubros' isolaram-se no 16.ª lugar, que dá acesso ao play-off de manutenção, dois pontos à frente do Paços de Ferreira, 17.º e penúltimo, e quatro face ao 'lanterna vermelha' Santa Clara, ao qual também 'entregaram' o pior ataque.

Félix Correia sublinhou que o "grupo está focado" em alcançar o objetivo, a manutenção, e ciente do seu valor para o que resta do campeonato, revelando que a atenção está exclusivamente centrada no próximo jogo, frente ao Arouca.

"Temos oito finais, mas pensamos sempre jogo a jogo, que é o mais importante. O Arouca está bem, mas nós também estamos a precisar dos três pontos", destacou o atleta aos jornalistas, antes do treino matinal que decorreu no Centro Desportivo da Madeira, na Ribeira Brava.

O reforço da última janela de transferências agradeceu a grande afluência de adeptos no Estádio do Marítimo na receção ao Boavista, que registou 91.61% da capacidade máxima, reconhecendo que "este também não está a ser um momento fácil para eles", mas espera que o apoio "continue assim até ao final do campeonato", em todos os jogos.

Félix Correia admitiu ainda que uma boa prestação ao serviço do Marítimo pode impulsionar um "salto importante na carreira", motivo pelo qual admite trabalhar todos os dias, "para alcançar outros palcos e patamares".

O extremo formado no Sporting deixou Alcochete em 2019/20, ainda enquanto júnior, para rumar ao Manchester City, que o cedeu no mesmo ano ao AZ Alkmaar, da Holanda.

Na época seguinte mudou-se para a Juventus, clube que detém o seu passe desde então, tendo atuado maioritariamente pela equipa sub-23, onde realizou um total de 30 partidas e apontou oito golos.

Ainda na mesma campanha, Félix Correia mereceu uma chamada ao plantel principal do emblema de Turim, tendo-se estreado a 2 de maio de 2021, na 34.ª jornada da Serie A, antes de ser cedido ao Parma, da Serie B.

O Marítimo, na 16.ª posição, com 19 pontos, visita o Arouca, quinto, com 41, no sábado, às 15:30, para a 27.ª jornada da Liga Bwin