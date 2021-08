Filhos de Danny assinam contrato profissional com o Marítimo

Bernardo e Francisco Gomes, filhos do ex-internacional português Danny, assinaram esta quinta-feira o primeiro contrato profissional com o Marítimo. Os gémeos, ainda idade de juvenil, vêm treinando com a equipa de sub-23 maritimista, orientada por Tulipa, o que demonstra bem a sua qualidade e a confiança que os responsáveis verde-rubros têm nesta dupla de médios, de apenas 17 anos de idade.

Bernardo Gomes agradeceu a confiança do clube liderado pelo presidente Carlos Pereira. "Queria agradecer a todas as pessoas do clube, dirigentes, treinadores e atletas com quem jogamos, pela confiança e apoio dado. Isto é um passo grande para o sucesso", começou por afirmar na Marítimo TV. O seu irmão, Francisco Gomes, também se revelou feliz: "Estou muito contente pela oportunidade que o Marítimo está a dar-me e espero um dia poder ajudar a equipa principal".





Os gémeos falaram ainda sobre o "peso" de serem filhos de Danny. "Foi com a nossa idade que ele também assinou o seu primeiro contrato e nós queremos seguir as pisadas dele, pois chegou longe e nós também queremos chegar onde ele chegou", afirmou Bernardo. Já Francisco, elogiou o seu pai: "Para mim, o meu pai é um ídolo e espero ter o sucesso e a carreira que ele teve".

Danny pai "babado"

O ex- internacional português Danny, que também começou a sua carreira profissional nos verde-rubros, mostrou-se confiante e agradado com a opção dos seus gémeos. "É mais um passo importante na vida e na carreira deles, espero que consigam o trajeto deles e concretizem os seus objetivos. Ficarei muito feliz e continuarei a ser orgulhoso e um pai babado atrás deles. Se eles conseguirem o que eu consegui, ficaria de igual modo orgulhoso, mas o trajeto é deles e terão de o fazer. São dois miúdos espetaculares, que gostam do que estão a fazer, sendo um sonho aquele que estão a atingir hoje, jogar futebol e serem profissionais. Estão um passo mais perto e se continuarem com humildade e com vontade, acredito que vão atingir as suas metas", disse.