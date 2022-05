Funcionário do Marítimo alvo de processo disciplinar por "comportamento discriminatório"

O Conselho Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol anunciou esta segunda-feira, em comunicado, que instaurou um processo disciplinar a José Maria Fernandes Agrela, "tendo por objeto eventual comportamento discriminatório ocorrido em jogo a contar para a Liga Portugal Bwin".Ora, de acordo com as informações recolhidas por, trata-se de um funcionário do Marítimo que terá proferido insultos racistas a Cassiano, no decorrer da receção dos insulares ao Vizela, em jogo da 16.ª jornada da Liga Bwin.Na altura, o CD abriu um processo ao Marítimo e, posteriormente, a este funcionário do clube, sendo que os alegados insultos racistas foram dirigidos ao avançado Cassiano. O Vizela pediu a identificação do autor dos mesmos, situação que foi confirmada pelo treinador Álvaro Pacheco "O processo foi enviado, dia 26 de maio de 2022, à Comissão de Instrutores da Liga Portuguesa de Futebol Profissional, ficando excluída a publicidade até ao fim da instrução", pode ler-se ainda no comunicado.