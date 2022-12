Geny Catamo chamado por José Gomes

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Começa agora a temporada de Geny Catamo. O extremo, que está na Madeira por empréstimo do Sporting, trabalhou sem limitações durante esta semana e foi chamado pelo técnico José Gomes. O jovem, de 21 anos, foi contratado pelos verde-rubros mesmo no fecho do mercado de verão, apesar de estar ainda a recuperar de uma lesão, que o impediu de treinar durante um mês e meio.

Já sob o comando de João Henriques foi chamado para entrar frente ao Casa Pia, a 3 de outubro deste ano, tendo sido utilizado 29 minutos. No Bessa, frente ao Boavista, foi suplente e depois voltou a lesionar-se.

Visto como um 'diamante em bruto', Catamo poderá ter a oportunidade de mostrar as suas capacidades frente ao Rio Ave, numa partida que marca a estreia de José Gomes à frente dos madeirenses.