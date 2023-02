Geny Catamo feliz com golaço

Geny Catamo voltou a competir praticamente 4 meses depois de ter sofrido nova lesão muscular. Fê-lo pelo Marítimo B contra o Gondomar, em jogo da Série B do Campeonato de Portugal e logo com um golaço, num vistoso remate de pé esquerdo. O jovem internacional moçambicano fez somente os primeiros 45 minutos, para ganhar ritmo, e as sensações foram positivas."Sinto me feliz! Passei por momentos difíceis e regressar desta forma é muito importante para mim. Sinto-me mais motivado para poder ajudar o Marítimo, embora saiba que ainda me falta um longo caminho para evoluir", assinalou à Marítimo TV o extremo de 22 anos emprestado pelo Sporting, que só tinha jogado 29 minutos contra o Casa Pia.