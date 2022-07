Golo de Joel vale vitória ao Marítimo diante do Nacional

O Marítimo venceu este sábado de manhã o Nacional por 1-0, com um golo do camaronês Joel aos 13 minutos da primeira parte. O dérbi realizou-se à porta fechada no Estádio da Madeira, na Choupana, e foi o primeiro grande teste de ambos nesta fase preparatória, antes de rumarem aos respetivos estágios no continente, o Marítimo em Lousada e o Nacional em Penafiel.

A equipa da 2.ª Liga ainda falhou um penálti na segunda metade, através do reforço Luís Esteves, que permitiu a defesa do guardião Pedro Teixeira. André Vidigal, Diogo Mendes e Tim Soderstrom foram os únicos do plantel maritimista que não foram utilizados, tal como os alvi-negros João Aurélio e Lucas França, com pequenos "toques".

As duas equipas alinharam deste modo:

NACIONAL: Daniel Guimarães; Gustavo, Rafael, Francisco Goncalves e José Gomes; Marakis, Mabrouk e Carlos Daniel; Bosic, Calero e Bruno Gomes.

MARÍTIMO: Miguel Silva; Cláudio Winck, Moisés Mosquera, Zainadine e Vítor Costa; Rafael Brito, Lucho Vega e Edgar Costa; Miguel Sousa, Francisco Gomes e Joel Tagueu.

Jogaram ainda: Miguel Silva, Pedro Teixeira, Clésio, Matheus Costa, Léo Andrade, Fábio China, João Afonso, Pelágio, André Teles, Beltrame, Bernardo Gomes, Xadas e Carlos Parente.