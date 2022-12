Gonçalo Cardoso e Diogo Mendes novidades na convocatória para Faro

Gonçalo Cardoso e Diogo Mendes são novidades na convocatória do Marítimo para o jogo com o Farense, da 2.ª jornada do grupo B da Taça da Liga. Em relação à última partida com o Rio Ave, saíram dos eleitos Joel Sonora e 'Chucho' Ramírez, este castigado por ter sido expulso.Os madeirenses treinaram esta terça-feira bem cedo, antes de voarem para o continente.Miguel Silva, Matous Trmal e Pedro Teixeira;Cláudio Winck, Paulinho, Matheus Costa, Zainadine, Gonçalo Cardoso, Vítor Costa, Léo Andrade e Fábio China;João Afonso, Lucho Vega, Rafael Brito, Diogo Mendes, Miguel Sousa e Bruno Xadas;André Vidigal, Pablo Moreno, Joel Tagueu e Percy Liza.