Gonçalo Cardoso próximo do Marítimo

Gonçalo Cardoso está próximo de reforçar o Marítimo. Depois de sucessivos empréstimos ao Basileia e ao Betis, o defesa-central de 21 anos vai desvincular-se do West Ham.As negociações estão encaminhadas e o negócio pode ficar fechado a qualquer momento. Sabe, em cima da mesa está a intenção dos ingleses em manterem 50 por cento dos direitos económicos do jogador.Recorde-se que Gonçalo Cardoso, que passou pela formação do Penafiel e do Boavista, deu nas vistas no Bessa na temporada 2018/19, levando o clube londrino a desembolsar 3 milhões de euros para garantir a sua contratação.