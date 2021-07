Guarda-redes Miguel Silva é reforço do Marítimo

O guarda-redes Miguel Silva vai representar o Marítimo nas próximas três temporadas, confirmou este sábado à agência Lusa um dirigente do clube madeirense da I Liga.

O jogador português, de 26 anos, realizou a ponta final da formação no Vitória de Guimarães, equipa que representou até a temporada 2019/2020.

Na época transata, rumou ao Chipre, onde vestiu as cores do APOEL em 25 partidas oficiais, regressando agora a Portugal, mais precisamente na segunda-feira, para defender o emblema 'verde rubro'.

O guardião Miguel Silva é o sétimo reforço do Marítimo, depois dos médios Filipe Couto Cardoso (ex-Sporting da Covilhã), Marcos Silva (ex-Recreativo de Águeda), os avançados Henrique (ex-CSKA Sófia) e André Vidigal (ex-Estoril Praia) e os defesas Matheus Costa (ex-Vizela) e Facundo Constantini (ex-São Paulo).

O plantel principal dos 'leões do Almirante Reis' dá o pontapé de saída na preparação da época 2021/2022 com os habituais exames médicos na segunda-feira e no dia seguinte, com o primeiro treino a acontecer na quarta-feira.