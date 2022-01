Guitane antecipa jogo com o FC Porto: «Temos de estar preparados para sofrer»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O médio Rafik Guitane disse esta quinta-feira que o Marítimo tem qualidade para "vencer qualquer adversário", a três dias de visitar o FC Porto, líder do campeonato, em partida da 20.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol.

"Felizmente estamos a viver uma boa fase e encaramos cada jogo como uma oportunidade de vencer. Sabemos que vamos defrontar o líder do campeonato, que temos de estar preparados para sofrer, mas temos qualidade e podemos vencer qualquer adversário à nossa maneira", sublinhou à agência Lusa o jogador franco-argelino, sobre a partida de domingo no 'Dragão'.

Questionado sobre se os verde rubros poderão repetir a proeza da temporada transata, em que bateram os 'azuis e brancos' por 3-2, o atleta de 22 anos apenas garantiu que o conjunto insular está com uma "vontade muito grande de disputar todos os minutos do jogo e fazer um bom trabalho".

O Marítimo tem apresentado desde que Vasco Seabra assumiu o comando técnico - sucedendo ao espanhol Júlio Velázquez no cargo à 12.ª jornada - uma postura mais ofensiva, "com os olhos postos na baliza do adversário".

Não foi feliz na Luz [a única derrota (7-1) desde que o técnico português assumiu a equipa madeirense], mas valeu a vitória em Braga, por 0-1.

"Nós temos a nossa forma de jogar e não abdicamos dela. Tem sido assim que temos conseguido bons resultados, com equipas fortes, e não podemos fugir à nossa identidade", destacou Guitane, que regressou ao Marítimo cedido pelo Rennes, apesar de ter assinado pelo Stade de Reims antes de rumar à Madeira, clube francês que representará após deixar os 'verde rubros' no final da temporada.

O atleta internacional pelas seleções jovens de França realizou 30 partidas oficias e apontou um golo na época transata ao serviço dos 'leões do Almirante Reis'.

Na presente temporada mereceu a confiança de Vasco Seabra e tem iniciado todas as partidas até então, tornando-se numa peça fundamental do 'novo' Marítimo, tendo assinado três golos nas últimas oito partidas.

"Desde muito cedo aprendi que por muita qualidade individual que haja, não sobressai se não houver um coletivo forte. Felizmente temos um grupo de trabalho com imensa qualidade, estamos todos a trabalhar forte e concentrados em fazer o melhor pelo clube até ao último dia da temporada", afirmou.

Um pormenor que tem suscitado muita curiosidade por parte dos adeptos é o facto do jogador nunca amarrar as botas, levando muitos a crer que se trata de uma superstição, logo negada pelo próprio.

"O futebol é o que mais gosto de fazer e, para ser feliz, preciso de estar confortável. É por isso que uso assim as botas", frisou.

O Marítimo, nono classificado, com 24 pontos, visita o FC Porto, atual líder da I Liga com 53, em jogo da 20.ª jornada, agendado para as 20:30 de domingo.