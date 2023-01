Há esperança por Riascos

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O técnico José Gomes, mantém a esperança de que o certificado internacional de Riascos chegue até amanhã, para poder utilizá-lo frente ao Estoril, no domingo.





O treinador terá ainda de resolver um problema no centro da defesa: com Zainadine lesionado e Matheus Costa castigado, resta o jovem Mosquera, que poderá fazer dupla com René ou João Afonso, habituais médios. Entretanto, o empresário Marcelo Lipatin deverá resolver a saída nos próximos dias de Léo Andrade, que integra o lote de dispensados.