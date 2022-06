Henrique ruma à Bulgária

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Henrique Rafael não se apresentou ontem ao trabalho e está de saída do Marítimo. O extremo brasileiro de 28 anos, que também tem nacionalidade búlgara, regressa a um país que bem conhece, pois jogou no CSKA Sofia, durante quatro temporadas. Agora, o seu destino será o rival, o Slavia Sofia. Na Madeira, fez 27 partidas e marcou dois golos, mas nunca confirmou as credenciais que levaram à sua contratação.