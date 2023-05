«Houve uma confusão que os jogadores do Sporting criaram»: José Gomes e os momentos após o 2-2 anulado

A arbitragem acabou por marcar a reta final do Sporting-Marítimo (2-1), nomeadamente o golo anulado aos insulares, com José Gomes a deixar algumas críticas... sem no entanto se alongar muito, pois deixou claro que não queria ser castigado.

"Vou tentar controlar... o futebol é jogado por pessoas com emoções e não podemos minutos depois do jogo libertar a nossa emoção. O qe sentimos é muito forte e não posso falar, se não sou castigado. Foi um jogo com muita posse do Sporting mas lembro-me apenas de dois remates deles à baliza. Fomos exemplares a defender", começou por dizer o treinador do Marítimo à Sport TV, falando depois da confusão nos descontos.

"Houve uma saída bem feita, que terminou em golo, que foi assinalado. O jogo não retomou porque houve uma confusão que os jogadores do Sporting criaram quando os nossos jogadores estavam a vir para o nosso campo e foi o que foi. Não quero estar a falar da arbitragem porque isso esconderia o bom que fomos, numa equipa que está no fundo da tabela e outra que gostaria de estar a lutar pelo título. Os meus jogadores interpretaram de forma exemplar o plano de jogo, fomos perigosos no contra-ataque. Não tínhamos de arriscar nada quando estava 0-0 pois os pontos estão caros. Foi pena a parte final, por tudo o que aconteceu e como aconteceu. Digam o que acontece com toda a verdade. Não sei a que minuto foi o golo deles, estávamos a ganhar 1-0 dentro do período regulamentar, portanto o sentimento é de que perdemos 3 pontos", acrescentou José Gomes, esclarecendo a troca de palavras com Hugo Viana no final.



"Perguntei ao Viana e ele esclareceu-me que as palavras não eram para mim, tudo sanado. Os pontos que devíamos ter é que não temos."



Vítor Costa



"Viemos em busca dos três pontos, conseguimos marcar no início do jogo. A nossa equipa está de parabéns pela entrega de todos, fomos aguerridos, mas infelizmente acabámos por sofrer no final. Temos de continuar a trabalhar, lutámos até ao fim. É levantar a cabeça e tentar mudar a história no próximo jogo."