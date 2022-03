Iván Rossi é nova baixa no Marítimo

Depois do italiano Stefano Beltrame, devido a lesão, o técnico do Marítimo tem outra baixa de última hora na equipa do Marítimo: Iván Rossi. O médio argentino sentiu uma indisposição durante a noite e acabou por não recuperar, sendo substituído na convocatória por André Teles, jovem da equipa B que já fez algumas aparições na formação principal.Teles ainda treinou este sábado pela equipa secundária, voando depois para o norte do país, onde a equipa de Vasco Seabra realizou o derradeiro apronto antes do jogo com o Gil Vicente.Recorde-se que Edgar Costa também falha esta partida, devido a acumulação de cartões amarelos.