Iván Rossi é reforço do Marítimo

O Marítimo assegurou mais um reforço para o seu plantel. O argentino Iván Rossi, oriundo dos italianos do Sambenedettese, de 27 anos, irá juntar-se ao grupo de trabalho que está em estágio, em Lousada.





Este médio defensivo, que já vestiu as cores do River Plate e Huracán no seu país e teve também uma passagem pelos chilenos do Coco-Colo, disputou 15 partidas na série C italiana, sendo orientado pelo técnico uruguaio, Paolo Montero.